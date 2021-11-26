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Минтруд пересчитает бедных по-другому

News.ru
2 часа назад

В Минтруде готовят новый показатель оценки благосостояния россиян с термином «граница бедности». Известно, что рассчитывать новый показатель будут по формуле «умножение прожиточного минимума за IV квартал 2020 года („якорный показатель“) на индекс потребительских цен за искомый период». Об этом сообщают «Известия».

В России изменят систему учета бедных
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.rСергей Лантюхов/NEWS.r

Тем не менее критерием предоставления государственных мер соцподдержки по-прежнему останется прожиточный минимум. Новый показатель будет использоваться только для оценки уровня нуждаемости россиян.

Эксперты отмечают, что подобный подход является правильным, так как он доказал свою эффективность в странах Запада. Так, например, для оценки бедности аналогичный показатель использовала Великобритания во времена Тони Блэра.

Ранее сообщалось, что в 2022 году компьютеры и смартфоны в России могут подорожать на 17%. Эксперты называют дефицит комплектующих основным фактором повышения роста цен на электронику. В этом году цены на смартфоны выросли на 30%. Эксперты отмечают, что цены на настольные компьютеры и ноутбуки в следующем году могут вырасти ещё на 30%.

Личный счет,Тони Блэр,Минтруд,
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