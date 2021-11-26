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Пенсии россиян защитят от недобросовестных страховщиков

Елена Прошина
1 час назад

Депутаты Госдумы обсуждают решение проблемы накопительных пенсий россиян, сообщает news.ru.

Пенсии россиян защитят от недобросовестных страховщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нередко страховщики отказываются платить клиентам, которые, узнав о незаконном переводе их средств из одного негосударственного фонда в другой, подают в суд. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в ряде случаев граждане выигрывали подобные иски, но вернуть доход от инвестиций не представлялось возможным. Депутаты во втором чтении приняли проект о защите прав таких россиян.

Согласно проекту закона, предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков возвращать гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода. Это позволит защитить граждан страны от потери дохода, в случае если суд признает недействительным договор об обязательном пенсионном страховании.

В настоящее время имеющие накопления граждане могут раз в пять лет перевести свои средства из одного негосударственного пенсионного фонда в другой без каких-либо штрафных санкций. Но часть дохода от инвестирования средств у человека отбирают и отправляют в резерв по обязательному пенсионному страхованию страховщика, от которого человек отказался. И даже по решению суда вернуть эти деньги нельзя. Новый закон призван исправить данные лазейки.

Личный счет,Вячеслав Володин,Госдума,
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