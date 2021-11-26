Пенсии россиян защитят от недобросовестных страховщиков

Нередко страховщики отказываются платить клиентам, которые, узнав о незаконном переводе их средств из одного негосударственного фонда в другой, подают в суд. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин , в ряде случаев граждане выигрывали подобные иски, но вернуть доход от инвестиций не представлялось возможным. Депутаты во втором чтении приняли проект о защите прав таких россиян.

В настоящее время имеющие накопления граждане могут раз в пять лет перевести свои средства из одного негосударственного пенсионного фонда в другой без каких-либо штрафных санкций. Но часть дохода от инвестирования средств у человека отбирают и отправляют в резерв по обязательному пенсионному страхованию страховщика, от которого человек отказался. И даже по решению суда вернуть эти деньги нельзя. Новый закон призван исправить данные лазейки.