Вычет за ребенка: семьям предложили новые льготы

Депутат Госдумы России Иван Сухарев выступил с инициативой увеличить размер налогового вычета при приобретении жилья на 1 миллион рублей за каждого ребенка в семье. Об этом пишет RT.

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В своем письме вице-премьеру Татьяне Голиковой парламентарий напомнил, что сейчас наличие детей в семье не влияет на размер налогового вычета, которым могут воспользоваться россияне при покупке недвижимости.

«В связи с тем, что поддержка семей с детьми, создание условий для всестороннего развития детей являются основами государственной политики в области поддержки семей, прошу Вас поручить рассмотреть целесообразность увеличения предельного размера имущественного вычета при приобретении жилья семьями с детьми, увеличивая размер имущественного вычета на 1 млн рублей за каждого ребенка в составе семьи», - заявил Иван Сухарев.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о расширении поддержки российских семей с детьми. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, при реализации проекта «Демография» к 2024 году меры соцподдержки распространятся на более чем 2,5 млн семей.