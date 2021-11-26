Вычет за ребенка: семьям предложили новые льготы

Депутат Госдумы России Иван Сухарев выступил с инициативой увеличить размер налогового вычета при приобретении жилья на 1 миллион рублей за каждого ребенка в семье. Об этом пишет RT.
В своем письме вице-премьеру Татьяне Голиковой парламентарий напомнил, что сейчас наличие детей в семье не влияет на размер налогового вычета, которым могут воспользоваться россияне при покупке недвижимости.
«В связи с тем, что поддержка семей с детьми, создание условий для всестороннего развития детей являются основами государственной политики в области поддержки семей, прошу Вас поручить рассмотреть целесообразность увеличения предельного размера имущественного вычета при приобретении жилья семьями с детьми, увеличивая размер имущественного вычета на 1 млн рублей за каждого ребенка в составе семьи», - заявил Иван Сухарев.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о расширении поддержки российских семей с детьми. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, при реализации проекта «Демография» к 2024 году меры соцподдержки распространятся на более чем 2,5 млн семей.
При этом директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил ввести выплаты по 100 тыс. рублей новорожденным детям за счет части налогов на добычу полезных ископаемых. По словам Петунина, молодые люди могли бы воспользоваться этими средствами после достижения ими 18-ти лет.