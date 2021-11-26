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Лира обесценилась: подешевеет ли отдых в Турции?

Алиса Селезнёва
16 минут назад

За год турецкая лира обесценилась почти в два раза, резкое падение нацвалюты привело к акциям протеста в стране. Как отразится девальвация лиры на отдыхе россиян и станет ли он дешевле, разбирался «Лайф».

Лира обесценилась: подешевеет ли отдых в Турции?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Стамбуле и Анкаре вспыхнули массовые акции протеста на фоне обвала национальной валюты, которая впервые за последние 20 лет упала с 11,40 до 13,46 лиры за доллар. Жители страны вышли на улицы с требованиями отставки правительства Турции и лишения власти управляющей фракции «Партия справедливости и развития». Для разгона акций протеста была привлечена полиция.

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По словам турэксперта компании «Круг друзей» Наили Власенко, туры в Турцию начали дешеветь еще летом, однако не стоит ожидать серьезного падения цен на фоне девальвации лиры.

«Основную долю стоимости тура составляет перелет. И, к сожалению, перелеты сейчас дорожают из-за увеличившихся цен на топливо и повышения топливных сборов. Поэтому мы связываем текущее удешевление больше с сезонным фактором, а не девальвацией лиры», - пояснила она.

При этом эксперты, опрошенные изданием, отметили, что отельеры сейчас предоставляют скидки, испугавшись падения спроса из-за массовых акций протеста в стране. Однако падение лиры грозит проблемами отдыхающим.

«Есть риски, о которых мы предупреждаем своих клиентов: из-за девальвации лиры есть перебои с некоторыми продуктами. В магазинах есть ограничения в продажах кофе, сахара, муки и подсолнечного масла», - подчеркнул турэксперт компании «Розовая пантера» Валентин Арбышев.

Турэксперты также отметили, что сейчас те, кто привык путешествовать самостоятельно, могут относительно недорого отдохнуть в Турции, так как можно найти апартаменты, которые сдаются за турецкие лиры.

«Кроме того, очень выгодной стала покупка жилья на берегу моря, если кто-то рассматривал такую возможность», - заметила Наиля Власенко.

Весной этого года россияне бросились скупать недвижимость в Турции. В марте они замкнули тройку лидеров по покупкам турецких объектов, закрыв 938 сделок с недвижимостью. Лидерами же стали жители Ирана (1,6 тыс.), на втором месте – иракцы (1,46 тысячи объектов).

Личный счет,Партия справедливости и развития,
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