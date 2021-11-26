Россиян предупредили о новом скачке цен на смартфоны

В 2022 году цены на смартфоны могут вырасти в среднем на 15–17%. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин. По его словам, в 2021 году они подорожали в среднем на 34%. Основной драйвер роста – продукция Apple, подчеркнул эксперт.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным «Яндекс.Маркета», iPhone XR, который летом можно было приобрести за 48 тысяч рублей, подорожал на 8,5%, до 52 тысяч рублей. iPhone 11 с 128 Гб памяти в российских магазинах с июля подорожал более чем на 8%, до примерно 60 тысяч рублей.

Видео дня

О возможном росте цен в следующем году сообщил также менеджер одного из российских производителей электроники. Это обусловлено увеличением стоимости процессоров, на которые приходится пятая часть цены готовых устройств. Эксперт не исключил роста цен на чипы на 15–20% по отношению к 2021 году при нынешней динамике.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин ожидает, что в I квартале 2022 года стоимость компьютеров и смартфонов вырастет примерно на 10% по сравнению с текущим уровнем. По его подсчетам, в этом году эти гаджеты стали дороже примерно на 30%.

Некоторые новые устройства, вышедшие осенью 2021 года, стоят на 20–30% дороже аналогичных моделей прошлого сезона. По большей части речь идет о бюджетных девайсах до 15 тысяч рублей, подчеркнул источник, близкий к одной из федеральных розничных сетей.

Пик подорожания компьютерной техники ожидается в IV квартале 2021 года, после чего ценовой рост может остановиться, считает менеджер одного из крупных мировых производителей электроники. Как отмечается, скачок цен связан с дефицитом комплектующих и увеличением их стоимости.

«Спрос на гаджеты на мировом рынке превышает предложение из-за дефицита узлов и деталей, из которых они собираются, а также из-за общемировых логистических проблем. А раз так — цены идут вверх: поскольку улучшения ситуации пока не просматривается, можно предположить, что расти они будут и дальше», — полагает Муртазин.

В ежегодном обзоре состояния морского транспорта конференции ООН по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD) говорится, что судоходные компании и операторы портов прогнозируют продолжение глобальных сбоев в цепочках поставок минимум до 2022 года. При сохранении роста ставок фрахта контейнерных перевозок к 2023 году мировые цены на импорт в среднем повысятся на 10,6%.