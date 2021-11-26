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От каких услуг ЖКХ можно спокойно отказаться

Лера Букина
32 минуты назад

Услуги ЖКХ делятся на два типа – жилищные и коммунальные. К первым относятся содержание и ремонт общего имущества в многоэтажке, ко вторым – отопление, водоснабжение, электричество, газоснабжение, телевидение и радиосвязь. Согласно Жилищному кодексу РФ, от оплаты большей части услуг ЖКХ отказаться нельзя, однако есть несколько жилищных услуг, которыми собственник жилья может не пользоваться и, соответственно, не платить за них. Об этом агентству «Прайм» сообщил ведущий юрист «Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев.

Россиянам рассказали о возможности отказа от оплаты ряда услуг ЖКХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К таким относится услуга связи проводного радиовещания, или радиоточка.

«Чтобы отказаться от радиоточки, собственнику квартиры необходимо обратиться с письменным заявлением к поставщику услуги и предоставить все необходимые документы — перечень документов устанавливается поставщиком услуг», — отметил юрист.

Кроме того, можно отказаться от общедомовой телевизионной антенны, которой оборудован практически каждый многоквартирный дом, но для многих жителей она является неактуальной, заявил Савельев. Для этого необходимо обратиться в обслуживающую организацию с письменным заявлением и необходимыми документами.

Ранее правительство России утвердило предельные индексы подорожания коммунальных услуг для регионов на 2022 год. Отмечается, что в первом полугодии плата за коммунальные услуги индексироваться не будет, а во втором индексация составит от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона.

Личный счет,Правительство РФ,
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