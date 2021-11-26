Россиянам рассказали о возможности отказа от оплаты ряда услуг ЖКХ

Услуги ЖКХ делятся на два типа – жилищные и коммунальные. К первым относятся содержание и ремонт общего имущества в многоэтажке, ко вторым – отопление, водоснабжение, электричество, газоснабжение, телевидение и радиосвязь. Согласно Жилищному кодексу РФ, от оплаты большей части услуг ЖКХ отказаться нельзя, однако есть несколько жилищных услуг, которыми собственник жилья может не пользоваться и, соответственно, не платить за них. Об этом агентству «Прайм» сообщил ведущий юрист «Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев.

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К таким относится услуга связи проводного радиовещания, или радиоточка.

«Чтобы отказаться от радиоточки, собственнику квартиры необходимо обратиться с письменным заявлением к поставщику услуги и предоставить все необходимые документы — перечень документов устанавливается поставщиком услуг», — отметил юрист.

Кроме того, можно отказаться от общедомовой телевизионной антенны, которой оборудован практически каждый многоквартирный дом, но для многих жителей она является неактуальной, заявил Савельев. Для этого необходимо обратиться в обслуживающую организацию с письменным заявлением и необходимыми документами.