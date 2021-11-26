Деньги под угрозой: раскрыта мошенническая схема с картами

Мошенники стали прибегать к новой схеме обмана во время разговора по телефону со своей потенциальной жертвой. Теперь они просят сменить номер телефона, на который приходят СМС-уведомления от банковских приложений, или добавить для этой услуги дополнительный номер. Об этом агентству «Прайм» сообщил руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, существует два сценария дальнейшего развития событий. Первый заключается в намерении злоумышленника добиться от жертвы войти в интернет-банк, убедить ее выполнить дополнительные действия, которые включают в себя перевод средств на «безопасный счет» и отключение СМС-уведомлений или их перенаправление на другой номер.

Видео дня

Другой способ — более сложный для мошенников — подразумевает наличие у преступников логина и пароля от аккаунта жертвы в банковском приложении. В этом случае они пытаются убедить, что телефонный номер, на который отправляются уведомления, необходимо изменить.

«Важно, что при этом мошенники просят пострадавшего менять номер на его собственный. Но по факту параллельно сам злоумышленник инициирует изменение номера на свой и просит жертву продиктовать одноразовый пароль, который ей пришел», — отметил Сизов.

После того, как мошенник получает этот пароль, он меняет телефон в аккаунте приложения банка жертвы на свой. В результате у него появляется полный доступ к интернет-банку с возможностью совершать любые операции, указал эксперт.

«Если мошенник утверждает, что кто-то уже меняет ваш номер в банковском приложении, зайдите в интернет-банк, переведите на свой мобильный 100 рублей и посмотрите, придет ли уведомление от банка об этом переводе», — посоветовал он.