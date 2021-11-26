«Черная пятница»: у россиян приготовились украсть сотни миллионов

Объем украденных денег по итогам распродаж в «Черную пятницу» может составить более 300 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз компании по кибербезопасности Zecurion.
Основной схемой кибермошенничества является рассылка фишинговых писем со специальными предложениями продажи товаров и оказания услуг, заявил аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Игорь Фиц. Зачастую, по его словам, в таких письмах можно увидеть фразы «распродажа», «дешево», «скидка».
Еще одним способом атак является таргетинговая и контекстная реклама, размещенная на популярных ресурсах, указал эксперт.
«В данном случае мошенники надеются на то, что потенциальная жертва перейдет по ссылке из рекламы и купит у них фейковый товар, потому что доверяет ресурсам, где эта реклама публикуется», ― пояснил Фиц.
После оплаты покупки на мошенническом сайте с жертвы списываются деньги, однако товар не приходит, указал директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. При «оформлении заказа» человек вносит данные банковской карты, ФИО, адрес доставки. Эти данные попадают в руки злоумышленников, после чего их могут продать на черном рынке и использовать для дальнейших атак, предупредил эксперт.
Согласно наиболее актуальным данным Банка России, за II квартал 2021 года объем списаний без согласия клиентов при оплате товаров и услуг в интернете достиг 857 млн рублей.
Владимир Ульянов из Zecurion рекомендует гражданам внимательно относиться к сайтам интернет-магазинов. Не следует доверять сообщениям из массовых рассылок и с незнакомых номеров, а также в тематических группах.
Эксперт советует оплачивать покупку по факту получения. Для онлайн-операций лучше завести отдельную виртуальную карту с минимально необходимой суммой на счету или установить там лимиты расходов.
Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц заявил, что стандартная модель распродаж в период «Черной пятницй» является уловкой, поскольку в большинстве случаев сети сначала поднимают цены, после чего «красиво сообщают о том, что они продают значительно дешевле». И такая схема, как указал он, хорошо работает, поскольку люди верят, что совершают очень выгодную покупку. Эксперт предупредил, что очень часто в зону распродажи подкладывают товары без уценки.