«Черная пятница»: у россиян приготовились украсть сотни миллионов

Объем украденных денег по итогам распродаж в «Черную пятницу» может составить более 300 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз компании по кибербезопасности Zecurion.

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Основной схемой кибермошенничества является рассылка фишинговых писем со специальными предложениями продажи товаров и оказания услуг, заявил аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Игорь Фиц. Зачастую, по его словам, в таких письмах можно увидеть фразы «распродажа», «дешево», «скидка».

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Еще одним способом атак является таргетинговая и контекстная реклама, размещенная на популярных ресурсах, указал эксперт.

«В данном случае мошенники надеются на то, что потенциальная жертва перейдет по ссылке из рекламы и купит у них фейковый товар, потому что доверяет ресурсам, где эта реклама публикуется», ― пояснил Фиц.

После оплаты покупки на мошенническом сайте с жертвы списываются деньги, однако товар не приходит, указал директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. При «оформлении заказа» человек вносит данные банковской карты, ФИО, адрес доставки. Эти данные попадают в руки злоумышленников, после чего их могут продать на черном рынке и использовать для дальнейших атак, предупредил эксперт.

Согласно наиболее актуальным данным Банка России, за II квартал 2021 года объем списаний без согласия клиентов при оплате товаров и услуг в интернете достиг 857 млн рублей.

Владимир Ульянов из Zecurion рекомендует гражданам внимательно относиться к сайтам интернет-магазинов. Не следует доверять сообщениям из массовых рассылок и с незнакомых номеров, а также в тематических группах.

Эксперт советует оплачивать покупку по факту получения. Для онлайн-операций лучше завести отдельную виртуальную карту с минимально необходимой суммой на счету или установить там лимиты расходов.