Россиян предупредили о мошенниках под видом налоговой

Мошенники стали активно рассылать россиянам фейковые уведомления о необходимости оплатить налоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE.
Злоумышленники рассылают письма по электронной почте от имени одного из финансовых регуляторов. Жертвам предлагают успеть оплатить имущественные налоги до окончания установленного срока, 1 декабря, чтобы избежать начисления пени. К такому сообщению прикреплена ссылка, которая ведет на сайты с вредоносным содержанием.
Директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин рассказал, что мошенники неоднократно реалистично имитировали сайт госоргана, где жертвы переводили свои деньги, полагая, что платят налоги.
Эксперт напомнил, что проводить налоговые платежи необходимо на официальных сайтах, таких как nalog.ru, или на портале «Госуслуги».