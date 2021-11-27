Россиян предупредили о мошенниках под видом налоговой

Мошенники стали активно рассылать россиянам фейковые уведомления о необходимости оплатить налоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

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Злоумышленники рассылают письма по электронной почте от имени одного из финансовых регуляторов. Жертвам предлагают успеть оплатить имущественные налоги до окончания установленного срока, 1 декабря, чтобы избежать начисления пени. К такому сообщению прикреплена ссылка, которая ведет на сайты с вредоносным содержанием.

Директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин рассказал, что мошенники неоднократно реалистично имитировали сайт госоргана, где жертвы переводили свои деньги, полагая, что платят налоги.