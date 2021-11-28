Трем категориям россиян поднимут пенсии с декабря

Автоматическая индексация выплат ждет российских пенсионеров с 1 декабря текущего года, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
Речь идет о трех категориях граждан страны. Повышение выплат положено пожилым людям, отпраздновавшим в ноябре свой 80-летний юбилей. Их пенсия увеличится в два раза — до 12 088,96 рубля.
Также прибавку получат те пожилые граждане, которые работали вплоть до августа 2021 года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря у них будет начисляться автоматическая прибавка с дополнительной доплатой за три месяца.
Кроме того, на повышенную выплату могут рассчитывать россияне, подавшие заявления на перерасчет. Как отмечает ПФР, надбавки к пенсии зачислят автоматически.
Многие эксперты считают, что в декабре российских пенсионеров может ждать приятный сюрприз: предновогодний подарок от властей в виде единовременной выплаты.
Ранее председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский сообщил, что приемлемая пенсия должна составлять 60-70% от последней зарплаты. Такой подход считается в мире наиболее справедливым, потому что не даёт резкий переход в материальном положении человека, который вышел на пенсию.