Что подорожает в 2022 году

Торговые сети также с удовлетворением отмечают, что покупатели все чаще переходят на собственные торговые марки (СТМ) сетевых магазинов - самый дешевый майонез, кетчуп и другие наиболее доступные и обычно не самые качественные товары в своем сегменте. По данным исследования, число экономящих на еде россиян по сравнению со вторым кварталом выросло на 5%, что составляет почти 7 миллионов человек. А в целом экономить на продуктах вынуждены около 100 миллионов жителей России.

РОССИЯ НА ПОРОГЕ ГИПЕРИНФЛЯЦИИ

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Причина такой экономии на собственном здоровье и вкусах очевидна: резко подорожавшие продукты многим стали просто не по карману.

Например, согласно опросу, проведенному сервисом hh.ru среди соискателей и сотрудников компаний Волгоградской области и ЮФО, 24% опрошенных признались, что совокупный бюджет их семьи составляет всего 25 тысяч рублей - такие в южных регионах зарплаты. Не очень-то разгуляешься. Опрошенные также добавили, что вынуждены вести тетрадь, куда скрупулезно записывают все расходы до копейки, чтобы уложиться в оплату услуг ЖКХ, общественного транспорта, лекарств и закупку еды.

К 1 ноября продуктовая корзина для расчета недельной инфляции подорожала на 10,93% по сравнению к прошлому году. Это данные Росстата. Сами россияне оценивают продуктовую инфляцию еще выше. Подорожали больше всего базовые продукты питания: яйца - на 30%, куры - на 28%, молочка все еще продолжает расти, овощи стали золотыми. По ощущениям покупателей, согласно опросу, проведенному Банком России, инфляция к концу октября достигла 16,3%. При этом каждый третий опрошенный уверен, что Россия стоит на пороге гиперинфляции. Четверть опрошенных призналась, что не может купить ничего, кроме еды.

ЧТО ПОДОРОЖАЕТ К ПРАЗДНИКАМ

Все, что входит в традиционный праздничный новогодний набор. И это не тенденция этого года. Просто так у нас происходит всегда.

От многих деликатесов на новогоднем столе большинство россиян будет вынуждено отказаться. Несмотря на очень удачную путину этого года на Сахалине и Дальнем Востоке, до европейской части страны красная икра, рыба и морепродукты добираются в очень ограниченном количестве и существенно подорожавшими по сравнению с прошлым годом. Причиной такой ситуации называют транспортные проблемы, связанные с пандемией.

Эксперты предупредили также, что смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, все прочие электронные гаджеты и приборы, да и любые подарки к Новому году россиянам лучше начать закупать уже в ноябре. Цены на них растут день ото дня, а после новогодних праздников скакнут резко. Причина - продолжающийся из-за пандемии сбой контейнерных перевозок, сбой логистики и закрытие многих производств. В частности, производство чипов на Тайване, главном производителе чипов на планете, сейчас практически встало. А без чипов в электронике никуда.

ЗА УДОВОЛЬСТВИЕ РАБОТАТЬ ПРИДЕТСЯ РАСКОШЕЛИТЬСЯ

Пожалуй, самый неприятный сюрприз, который нам всем уже пообещали, кроме повышения платы за коммунальные услуги и ЖКХ - это грядущее повышение стоимости интернета, платы за телефон и стоимости платного телевидения на 10%. Телевидение, ну и бог с ним, его можно и не смотреть. Но стабильный интернет для многих сейчас означает возможность работать на удаленке или хотя бы частично дистанционно. Треть россиян из-за пандемии сейчас трудится на удаленке. Получается, за удовольствие поработать им теперь придется еще и раскошелиться.

Согласно докладу TelecomDaily, основанному на опросе крупных российских операторов фиксированной связи, обеспечивающих широкополосный доступ к интернету, телефонии, телевидению и видео­наблюдению, около 80% компаний в 2022 году намерены повысить тарифы.

ФАС утверждает: для подорожания услуг интернет-провайдеров на 10% нет оснований. Но сами интернет-провайдеры настаивают на диаметрально противоположной точке зрения и указывают, что к подорожанию ведут: закон Яровой, который обязывает хранить интернет-трафик абонентов и предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, подорожание импортного телекоммуникационного оборудования и общая инфляция. Рынок, мол, диктует свои законы.