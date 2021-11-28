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Четыре новых налога, которые ждут россиян в 2022 году

Елена Прошина
51 минуту назад

С 2022 года налоговое бремя для россиян станет еще тяжелее: гражданам придется платить четыре новых сбора из-за изменений в Налоговом кодексе. Об этом пишет «РБК Инвестиции».

Четыре новых налога, которые ждут россиян в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изменения произошли в методике расчета налога на вклады в рублях. В текущем году придется платить 13% налога на доходы физических лиц процентов по вкладам, превышающим ставку ЦБ на начало года. Так, 1 января 2021-го эта ставка составляла 4,25%. Допустим, гражданин в течении года получал доход со вклада, например, в размере 10%. Разница между ставкой ЦБ и процентом по его депозиту составит 5,75%. И с полученного им купона от суммы, эквивалентной этим 5,75% ему придется заплатить подоходный налог – те самые 13% НДФЛ.

На доходы по вкладам в иностранной валюте тоже придется заплатить 13% НДФЛ по вышеприведенной схеме. Для вычисления конечной суммы налогового платежа в бюджет валютный доход придется конвертировать в российские рубли по курсу Центробанка на момент выплаты процентов.

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Изменения в Налоговом кодексе подразумевают выплату подоходного налога на дивиденды на вклады пенсионеров. В 2021 году в Госдуму был внесен законопроект, предполагавший освобождение неработающих пенсионеров от выплаты такого подоходного налога. Однако его не приняли и пенсионерам придется на общих условиях платить НДФЛ по вкладам. , так что пенсионерам тоже нужно платить налоги.

Налоговый кодекс утверждает, что доход в виде процентов по банковским вкладам, полученный гражданином в порядке наследования, налогообложению не подлежит. Поэтому поправки в Кодекс этого вида доходов не касается. Однако, если гражданин получил банковский депозит или вклад в свое распоряжение не в виде наследства, а каким-то иным образом, налог на полученные по нему проценты платить придется.

Личный счет,Центральный банк России,Госдума,
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