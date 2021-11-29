Новый скачок цен: что подорожает в 2022 году

Цены на бытовую технику могут вырасти в связи с введением с 2022 года запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов. Об этом пишут «Известия».

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Бытовая техника и электроника за год подорожала примерно на 10–15% в зависимости от группы товаров, заявил изданию руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он отметил, что больше всего растут в цене крупногабаритные товары, а также телевизоры, ПК, планшеты, ноутбуки.

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«В сегменте аудиовидеотоваров растет спрос на высокотехнологичные модели, на ТВ с большим экраном и хорошими характеристиками качества изображения и звука. В сегментах крупной и малой бытовой техники повышенный спрос на более «продвинутые» модели, на рынке России появляются новинки, которые дороже предшественников. Всё это, помимо постепенного подорожания, влияет на среднюю цену», — указали в компании GfK.

Также повышение стоимости обусловлено разрывом логистических цепочек в связи с пандемией во всем мире, ростом цен на контейнерные перевозки, приостановкой заводов по производству различных деталей в Китае и других странах, заявил партнер аналитического агентства Data Insight Федор Вирин. Он уверен, что бытовая техника, аудиовидеотовары и электроника продолжат дорожать в 2022 году.

На фоне ожидаемого ввода временного запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов в 2022 году бытовая техника может стать дороже еще на 13–15%, электроинструменты — на 11%, электроника — на 9%, полагает председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров.

После вступления в силу новых правил у производителей станет меньше возможностей утилизировать отходы в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), подчеркнул директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. Он отметил, что из-за ожидаемой оплаты экосбора цены изменятся в большую сторону. По словам эксперта, в среднем утилизация на 50% стоит меньше, чем оплата экосбора.

«Без экспорта технику, которая включает электронику, содержащую 0,003-0,005% драгметаллов, сложно будет утилизировать: аффинажные заводы в РФ потребляют сырье с содержанием драгметаллов не ниже 0,5%», — подчеркнул Ковшевный.

Практически никто не пойдет на переработку отходов в России с таким минимальным количеством драгметаллов, поэтому производителям придется повысить цены, считает Федоров.

Минпромторг поддерживает введение ограничения на экспорт лома и отходов драгоценных металлов. В Минфине полагают, что из-за временного запрета вывоза из России этого сырья увеличится загрузка производственных мощностей российских аффинажных заводов.