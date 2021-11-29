Россияне стали потреблять меньше продуктов питания

Эксперт РАНХиГС Анатолий Тихонов заявил, что в России снизился уровень потребления продуктов питания, но доля трат на еду в семейных бюджетах выросла - в некоторых случаях она достигает 50 процентов. Об этом сообщает «Ура.ру».

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Тихонов, глава центра продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС, считает, что связано это с падением доходов населения, которое началось в 2014 году: люди зарабатывают меньше, а продукты при этом дорожают по всему миру.

«Все меньше граждан позволяет себе какие-то излишества. В некоторых семьях доля трат на продовольствие достигает выше 50 процентов, что очень высоко, в целом по стране в пределах 30 процентов», - подчеркнул эксперт.

Замглавы Института Центр развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов заявил, что государство должно помогать гражданам, которым приходится экономить на еде.

«Есть проблемы глобальной инфляции, в России она также проявляется, потому что нашим производителям выгодно многое отправлять за рубеж, иметь единую цену в условиях конкуренции, следовательно, там растет цена и здесь», - отметил он.

Миронов добавил, что проблему периодически усугубляет ажиотажный спрос, когда люди начинают скупать консервы, гречку и сахар.

«Поэтому самым бедным должна предоставляться помощь от государства в части обеспечения продовольствием, товарами», - заключил он.

В конце 2020 года Минпромторг предлагал правительству ввести потребительский сертификат для людей с доходами ниже прожиточного минимума. Предполагалось, что сертификат привяжут к карте «Мир», ежемесячно на нее будет поступать фиксированная сумма, которую можно тратить только на продукты.