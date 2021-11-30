Банки начали портить россиянам кредитную историю

Клиенты российских банков жалуются на незаконные запросы в бюро кредитных историй (БКИ) и активно обращаются в суды. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на популярные форумы: banki.ru и vc.ru.

Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости» Евгений Биятов/РИА «Новости»

Так, на одном из этих форумов, Юлия из Уфы рассказала, что в начале ноября 2021 года она подала две жалобы в Центробанк на банк "Открытие" за незаконные запросы ее данных в БКИ. По словам клиентки, у банка не было оснований запрашивать ее кредитную историю, а у бюро предоставлять их. Она также добавила в комментарии "Известиям", что планирует дальше пойти в суд за компенсацией. Другая пользовательница спрашивает на форуме: как "наказать" ВТБ, который без ее согласия только за август 2021-го запросил ее кредитную историю семь раз. В ВТБ прокомментировали изданию этот случай.

В финансовой организации заверили, что кредитные истории запрашиваются только с согласия клиента. В кредитной организации добавили, что они работают только в правовом поле, а случаи технических ошибок минимальны. Отмечается, что "Открытие" оперативно не ответил на запрос. В Центральном банке России (ЦБ) сообщили "Известиям" , что за 10 месяцев получили свыше 800 жалоб россиян на то, что их кредитная история запрашивалась и получалась кредиторами без их согласия.