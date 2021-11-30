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14 минут назад

Клиенты банков начали жаловаться на незаконные запросы в бюро кредитных историй

Клиенты российских банков жалуются на незаконные запросы в бюро кредитных историй (БКИ) и активно обращаются в суды. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на популярные форумы: banki.ru и vc.ru.

Банки начали портить россиянам кредитную историю
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»Евгений Биятов/РИА «Новости»

Так, на одном из этих форумов, Юлия из Уфы рассказала, что в начале ноября 2021 года она подала две жалобы в Центробанк на банк "Открытие" за незаконные запросы ее данных в БКИ. По словам клиентки, у банка не было оснований запрашивать ее кредитную историю, а у бюро предоставлять их. Она также добавила в комментарии "Известиям", что планирует дальше пойти в суд за компенсацией. Другая пользовательница спрашивает на форуме: как "наказать" ВТБ, который без ее согласия только за август 2021-го запросил ее кредитную историю семь раз. В ВТБ прокомментировали изданию этот случай.

В финансовой организации заверили, что кредитные истории запрашиваются только с согласия клиента. В кредитной организации добавили, что они работают только в правовом поле, а случаи технических ошибок минимальны. Отмечается, что "Открытие" оперативно не ответил на запрос. В Центральном банке России (ЦБ) сообщили "Известиям" , что за 10 месяцев получили свыше 800 жалоб россиян на то, что их кредитная история запрашивалась и получалась кредиторами без их согласия.

По информации размещенной на сайте ЦБ, только в 2021 году в отношении "Открытия" регулятор вынес 10 постановлений о привлечении к административной ответственности на основании ст. 14.29 КоАП РФ. В отношении ВТБ и МТС Банка — по пять аналогичных решений. Центробанк порекомендовал гражданам РФ оспаривать неправомерно внесенные сведения или запросы. В обзоре агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) говорится, что чистая прибыль банковского сектора в текущем году может достичь максимальных в истории 2,5 трлн руб., а в 2022-м — повторить или побить этот рекорд.

Личный счет,Ханты-Мансийский банк "Открытие",Банк ВТБ,МТС-Банк,Центральный банк России,Banki.ru,газета "Известия",
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