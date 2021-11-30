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43 минуты назад

Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше

Одна из категорий россиян, имеющих право на досрочную пенсию, — работники, занятые на вредных, опасных работах, горячих цехах, а также сотрудники железнодорожного транспорта и метрополитена, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

Где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, на досрочный выход на заслуженный отдых также могут рассчитывать учителя и врачи. При этом необходим специальный стаж. Речь идет о сроке от 25 до 30 лет в зависимости от профессии.

Также экономист заявила, что имеют право на ранний выход на пенсию военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, космонавты, летчики-испытатели, а также чиновники федерального уровня. Пострадавшим в результате радиационных техногенных катастроф также гарантирован досрочный выход на пенсию.

В России автоматическая индексация пенсий с первого декабря 2021 года ожидает три категории пожилых людей. Повышение выплат положено россиянам, отпраздновавшим в ноябре своё 80-летие. На прибавку вправе рассчитывать и те граждане, которые работали вплоть до августа текущего года, но уволились в последний месяц лета. На повышенные также могут претендовать пожилые люди, подавшие заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.

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