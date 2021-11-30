Электричество в РФ подорожает на 28%

Борьба с выбросами углерода в России приведет к 2050 году к росту цен на электричество на 28%. Об этом со ссылкой на отчет «ESG и декарбонизация» «ВТБ Капитала» пишет РБК.

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По данным аналитиков, на сокращение выбросов к 2050 году на 60% от уровня 2019 года необходимо 102,7 трлн рублей. А углеродная нейтральность к 2060 году обойдется в 479,8 трлн рублей, почти треть этой суммы (145,4 трлн рублей) составят инвестиции в транспорт.

При этом декарбонизация неминуемо приведет к росту цен на продукцию внутри России для конечных потребителей. Сильнее всего - на 28% - вырастет стоимость электроэнергии, прогнозируют эксперты.

Ранее группа канадских и британских ученых провела исследование изменений климата до 2500 года и пришла к выводу, что 50% территорий в Африке, в районе Амазонке, на Аравийском полуострове, в Юго-Восточной Азии и северной Австралии станут непригодны для жизни.

В ходе своего выступления на саммите C20 президент России Владимир Путин отметил, что среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой, более чем в 2,5 раза. По словам главы государства, Россия испытывает последствия глобального потепления на себе, сталкиваясь с опустыниванием, эрозией почв и таянием вечной мерзлоты.