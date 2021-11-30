Найден способ обеспечить малоимущих бесплатными продуктами

В России может появиться больше бесплатных продуктов для малоимущих. Минфин и ФНС прорабатывают предложение об освобождении ретейлеров и производителей от НДС на продукты с истекающим сроком годности, которые отдают на благотворительность. Об этом пишут «Известия».

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В настоящее время компании, участвующие в благотворительной деятельности, вынуждены уплачивать налог до 20% от стоимости продукции. Участие в фуд-шеринге обходится ретейлу дороже, чем отправка еды на свалки. В результате ежегодно на полигоны отгружаются тонны еды, подчеркнули в автономной некоммерческой организации «Фудшеринг».

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Освободив от НДС продукцию, которую отправляют на благотворительность, каждый год удастся спасать не менее 1 млн т еды в год. Этого объема достаточно для того, чтобы обеспечить едой 18 млн нуждающихся, указали в «Фудшеринге».

В торговой сети «Магнит» поддерживают предложение по созданию условий для развития товарной благотворительности. Также за реализацию меры выступают X5 Group, «Метро», «Азбука вкуса». В «Азбуке вкуса» заявили, что готовы отдавать на благотворительность консервы, крупы, макаронные изделия, масла, чай, кофе.

Минпромторг положительно оценил инициативу. Там считают, что нововведение позволит решить задачи в области рационального использования ресурсов, высвободит колоссальные средства для помощи нуждающимся без привлечения бюджета.

Благодаря отмене НДС на благотворительность ретейлеры смогут развивать свои корпоративные программы социальной ответственности, указал эксперт «Лаборатории ESG» центра социального проектирования «Платформа», эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко опасается, что из-за предлагаемой меры могут возникнуть некоторые сложности. В частности, не могут быть исключены попытки использовать эти схемы для ухода от НДС.

«Также существует проблема отсутствия инфраструктуры для распространения столь больших объемов продукции в благотворительных целях. Поэтому не факт, что после вычета НДС мы не увидим всю эту продукцию на тех же свалках», — подчеркнул Клопенко.