Банки испортили кредитные истории россиян

Россияне массово жалуются на действия финорганизаций, которые портят их кредитную историю. О запросах со стороны банков кредитных отчетов без разрешения пользователи рассказывают на популярных форумах banki.ru и vc.ru. При этом по закону такая информация должна передаваться только с согласия физлица. Об этом пишут «Известия».

В кредитной истории физлиц содержится информация о всех займах с суммами и сроками их погашения, сведения о текущем и просроченном долге, а также платежная дисциплина клиентов. У россиян есть возможность запрашивать такие данные бесплатно два раза в год.

Юлия из Уфы рассказала об инциденте с банком «Открытие».

«Я не клиент этого банка, и ранее им не была, и, соответственно, согласия на получение сведений из БКИ тоже не давала. То есть у них не было законных оснований запрашивать мою историю, а бюро — предоставлять ее. Жалоба в ЦБ подана 4 ноября, срок рассмотрения составляет месяц. Банк нарушил законы о кредитных историях и персональных данных, а его заявления о произошедших технических ошибках — неправда, так как подобная практика у них носит массовый характер», – рассказала она.

Одна из участниц форума vc.ru поделилась тем, что ВТБ без ее согласия только за август 2021 года запросил ее кредитную историю семь раз. Другой участник написал, что из-за действий финорганизации, которая без его ведома сформировала заявку на ссуду на крупную сумму, испортилась его кредитная история. Он столкнулся с отказом в другом банке.

В ВТБ заявили изданию, что кредитная история может быть запрошена только с согласия клиента. Технические ошибки могут возникать крайне редко, заверили там.

В Центробанке сообщили, что за 10 месяцев россияне направили более 800 жалоб на то, что их кредитная история запрашивалась и получалась кредиторами без их согласия. В регуляторе гражданам советуют оспаривать неправомерно внесенные сведения или запросы, обращаясь в БКИ.

В Сбере и УБРиР сообщили, что отправляют запросы только при наличии согласия клиента.

В МФО Webbankir заявили, что при большом количестве запросов и отказов кредитных историй у человека банки могут увеличить ставку для таких клиентов или отказать в кредите.