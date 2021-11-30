Россияне рекордно потратились в «Черную пятницу»

По итогам ежегодной распродажи «Черная пятница» общие траты россиян выросли в полтора раза в сравнении с предыдущей неделей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Tinkoff CoronaIndex. Наибольший рост расходов зафиксирован в категориях «фитнес» — 65%, «одежда» — 46% и «красота» — 35%. Также существенно увеличились траты на билеты в театры и на концерты (+27%), на товары для дома и ремонта (+22%), развлечения (+21%) и зоотовары (+20%).

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Однако объем продаж в натуральном выражении сократился в сравнении с периодом прошлого года, свидетельствуют данные оператора «Платформа ОФД». Так, объем реализации одежды и обуви в натуральном выражении был на 11% ниже, чем в прошлом году, а в денежном — на 2% выше. По словам экспертов «Платформы ОФД», в этом году продажи «черной пятницы» в интернете были выше прошлогоднего уровня в 1,5 раза.

Из-за маркетинговой конкуренции игроков рынка фокус потребителя активно смещается с официальной даты «Черной пятницы» на другие периоды. В этой связи в этот день нет привычного ажиотажа, говорится в исследовании «Платформы ОФД».

Суммарная сумма заказов на Wildberries за период c 22 по 28 ноября составила более 42 млрд рублей, что в 2,6 раза превышает показатель 2020 года. Число покупок на Ozon 26 ноября увеличилось в пять раз в сравнении с прошлым годом. Оборот от продаж в этот день вырос в четыре раза, до 5 млрд рублей, а число покупателей — в 4,5 раза год к году.

Ювелирный бренд Sokolov за период с 26 по 27 ноября также продал больше изделий, чем в 2020 году. Продажи выросли в 5,5 раз, заявил управляющий партнер Sokolov Артем Соколов.