Россиян оградят от долгов умерших родственников

Депутат Госдумы Наталья Костенко разработала законопроект, обязывающий кредиторов взыскивать долги умершего не с его родственников, а со страховой компании. Как объясняет «Парламентская газета», это будет работать только в тех случаях, когда у заемщика был договор со страховщиком.

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Костенко рассказала, что на практике в случае инвалидности или смерти застрахованного должника банки сразу же предъявляют претензии к его наследникам вместо того, чтобы проверить наличие договора со страховой.

Сейчас банк не обязан проверять, был ли у его клиента такой договор, а наследники могут не знать ни о кредите, ни о страховке, подчеркнула депутат.

«В итоге получается, что кредитная организация может не проверить информацию и не указать в досудебном требовании или иске помимо наследников страховую компанию. И родные умершего заемщика вынуждены оплачивать кредит за счет собственных средств», - подчеркнула Костенко.

Разработанная ею поправка касается закона «О потребительском кредите (займе)». Если документ примут, кредитор будет обязан предъявить страховщику требование о выплате возмещения. Это необходимо будет сделать в течение десяти дней после того, как банк получил информацию о смерти или инвалидности заемщика.

Родственникам умершего человека в РФ приходится выплачивать его долги, если они вступают в наследство. По закону, наследники обязаны погашать долги только в пределах стоимости имущества, которое им досталось. Если стоимость полученного наследства составляет миллион рублей, с наследников не получится взыскать больше миллиона.