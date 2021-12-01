Россияне высказались о полном отказе от наличных денег

47% россиян негативно относятся к идее запретить оплату наличными деньгами. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ «Наличные деньги: запретить или оставить?». 26% респондентов одобряют это предложение.

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Менее половины россиян (45%) оплачивают покупки и услуги безналичными способами, тогда как менее трети (28%) пользуются как наличными, так и безналичными способами оплаты.

Еще четверть опрошенных (26%) предпочтут платить за товары и услуги наличными. Вместе с тем 15% россиян предпочитают расплачиваться только купюрами, а 11% — только безналичными способами.

Наибольшую долю среди тех, кто расплачивается бумажными деньгами, составляют граждане в возрасте 60+ (46%). Безналичные расчеты чаще выбирает молодежь (56–70%) и граждане в возрасте 35–44 лет (50%).

48% респондентов заявили, что скорее не готовы отказаться от использования бумажных денег, если безналичная оплата будет приниматься повсеместно. 49% ответили, что скорее готовы. Также более половины респондентов (62%) уверены, что в течение ближайших 20–30 лет бумажные деньги выйдут из оборота. Менее трети (27%) считают, что бумажные деньги с большой вероятностью будут использоваться и в будущем.