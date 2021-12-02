Россиянам стало нужно больше денег для счастья

Россиянам для счастья нужно зарабатывать в среднем 178 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

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С января 2021 года эта сумма увеличилась на 12 тысяч рублей. В мае месячный доход, который россияне считают достаточным для счастья, составил 173 тысячи рублей.

Отмечается, что показатель 2021 года стал самым высоким с 2017 года, когда для полного счастья россиянам в среднем нужно было 184 тысячи рублей в месяц.

Мужчины хотят больше денег, чем женщины: 203 тысячи против 155 тысяч рублей. Молодежь до 24 лет указала меньшую сумму — 126 тысяч рублей в месяц.

В регионах наблюдаются разные представления о необходимом для счастья доходе. Жители Москвы хотят получать наибольшую сумму — 228 тысяч рублей в месяц. Вторую строчку занимает Владивосток, где счастье оценили в 204 тысячи рублей. На третьем месте — Ростов-на-Дону с запросами в 198 тысяч рублей. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург и Екатеринбург (192 тысячи и 186 тысяч рублей соответственно).

В пятерку городов с наименьшими запросами жителей для счастья входят Киров (143 тысячи рублей), Липецк (142 тысячи рублей), Астрахань (141 тысяча рублей), Рязань (140 тысяч рублей), Оренбург (138 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, по итогам третьего квартала этого года реальные располагаемые денежные доходы россиян увеличились на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За девять месяцев 2021 года рост оценили в 4,1% к тому же периоду годовой давности.