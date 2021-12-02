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1 час назад

Как получить ипотеку после отказа банка

Эксперты, опрошенные РИА Новости, рассказали, что получившим отказ в ипотеке россиянам может помочь накопленный большой первоначальный взнос. Второй способ изменить мнение банка - создать хорошую репутацию заемщика.

Как получить ипотеку после отказа банка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экономист Андрей Бархота рассказал, что в сентябре уровень одобрения заявок на ипотеку упал до 64 процентов, а в 2022-м этот показатель может снизиться до 58-60 процентов. Он отметил, что чаще всего банки отказывают из-за неудовлетворительной кредитной истории потенциального клиента, его высокой долговой нагрузки и нехватки потока доходов.

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Управляющий директор риелторской компании «Миэль» Юлия Антясова добавила, что причиной отказа могут стать неоплаченные штрафы ГИБДД и долги по ЖКХ.

Глава департамента ипотечного кредитования риелторской компании Est-a-Tet Алексей Новиков добавил, что иногда с банком можно договориться о выдаче ипотеки, пообещав соблюсти определенные условия - закрыть кредиты, погасить штрафы, предоставить какие-либо документы.

Глава департамента банковского кредитования риелторской компании «Метриум» Дмитрий Веселков заявил, что на позиции кредитора может повлиять большой первоначальный взнос - от половины стоимости квартиры. Также можно создать хорошую кредитную историю: оформить кредитную карту, пользоваться ей и вовремя погашать платежи.

Адвокат Геннадий Нефедовский ранее рассказывал, что отказать в ипотечном кредите могут не только из-за дохода потенциального заемщика, но и из-за источника средств на первоначальный взнос. Юрист подчеркивал, что высокий доход, доказанный справкой 2-НДФЛ, - не гарантия платежеспособности для банка (из-за пандемии выросли риски потери работы).

Нефедовский также назвал несколько групп заемщиков, которым могут отказать в ипотеке в 2021 году. В первую очередь, это молодые люди до 21 года, будущие пенсионеры, которым в период выплаты кредита должно исполнится 65 лет, и работники пострадавших из-за коронавируса отраслей (ресторанного бизнеса, туризма, частные предприниматели и самозанятые).

Адвокат напоминал, что банк будет рассчитывать сумму ежемесячного платежа так, чтобы она не превышала 50–60 процентов от общего дохода семьи.

Личный счет,Алексей Новиков,Миэль,ГИБДД,РИА Новости,
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