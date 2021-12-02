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17 минут назад

СберБанк и СберМаркет дарят подарки за оформление кредитной СберКарты

Клиенты Сбера получат промокод на 1000 рублей на покупки в СберМаркете при оформлении кредитной СберКарты в декабре 2021 года.

Код можно будет активировать до 15 февраля 2022 года. Им можно оплатить до 35% стоимости покупки от 2000 рублей.

Ранее кредитная СберКарта была признана самой выгодной в России по версии Frank RG. На покупки по кредитной СберКарте действует максимальный беспроцентный период до 120 дней, который начинается первого числа каждого месяца. Обслуживание карты и уведомления об операциях – бесплатны.

В отличие от большинства других кредитных карт, процентная ставка по кредитной СберКарте единая для покупок и снятия наличных, и она гарантирована абсолютно всем клиентам, которым одобрена карта, тогда как у большинства других банков клиент может узнать одобренную ему ставку только после того, как банк рассмотрит его заявку.

Кредитную СберКарту можно оформить за одну минуту в приложении СберБанк Онлайн и получить решение почти мгновенно. Подробнее о кредитной СберКарте — на сайте банка.

СберМаркет — это сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из любимых магазинов. По данным INFOLine, СберМаркет стал лидером рынка доставки продуктов и товаров первой необходимости. Сервис обеспечивает доставку из 120 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, Лента, Ашан, Магнит и О’КЕЙ. Каждый месяц СберМаркет доставляет более 1 млн заказов клиентам в более чем 150 городах по всей России — от Калининграда до Владивостока.

Личный счет,Ашан,Сбербанк России,
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