Пенсионеров с 1 января ждут существенные изменения

С 1 января 2022 года российских пенсионеров ожидают важные изменения. Об этом в разговоре с Life заявила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

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Прежде всего, в стране упрощается порядок назначения пенсии по предложению центра занятости. Безработный может выйти на пенсию на два года раньше положенного срока, если его не смогли трудоустроить специалисты службы занятости. Для этого нужно иметь большой трудовой стаж. Для мужчин — не менее 25 лет, для женщин — не менее 20 лет. Начисление выплат будет происходить автоматически.

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С 1 января страховая пенсия по старости будет назначаться автоматически, напомнил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генерального совета «Деловой России» Владимир Кузнецов. Россиянам необходимо подать заявление через портал госуслуг. Кроме того, граждане смогут рассчитывать на пенсию раньше текущего месяца. Это коснется пенсионеров, проживающих на территории, где введен режим ЧС, подчеркнул Кузнецов.

Еще одно важное нововведение – освобождение от удержаний по судебным листам из пенсий. Речь идет о пожилых россиянах, которые официально признаны банкротами.

Кроме того, согласно новым правилам, территориальный орган ПФР по запросу нотариуса сможет выдать справки о суммах пенсии, которые пенсионер не получил при жизни, его возможным наследникам. Для этого потребуется подача заявления. Социальная доплата будет устанавливаться в беззаявительном порядке. Страховая пенсия по инвалидности будет автоматически назначаться со дня признания человека инвалидом, указала Красовская.

Изменения коснутся и порядка перевода на пенсию по старости с пенсии по потере кормильца, заявила партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Также пенсионерам, которые проживают в сельской местности и отработали там не менее 30 лет, будет полагаться надбавка в размере 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии, даже если они переедут в город, отметила Красовская.

Женщин старше 40 лет и мужчин старше 45 лет будут осведомлять о суммах средств их пенсионных накоплений и правах на выплаты. Граждане также будут получать информацию о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

Малообеспеченные неработающие пенсионеры могут получать социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума, установленного в регионе. В большинстве регионов с 1 января прожиточный минимум повысится. В Москве для пенсионеров, которые имеют постоянную регистрацию и проживают в столице более десяти лет, размер доплаты составит до 21193 рублей. Для граждан, получающих пенсии в минимальных размерах, но не имеют постоянной регистрации (а только временную) или имеют, но не прожили в городе десять лет, размер доплаты будет составлять до 14009 рублей.

«В Московской области также повысится прожиточный минимум для пенсионеров с 10 648 рублей до 12 146, в Санкт-Петербурге — с 10 280,30 до 10 688,10, в Ленинградской области — с 9620 до 10 618, в ХМАО — с 13 236 до 14 562, в Ненецком автономном округе — с 19 353 до 19 873, в Республике Башкортостан — с 9605 до 9845», — сообщила Красовская.