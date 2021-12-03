Россияне нашли способ спасти сбережения от девальвации

В России зафиксирован рост продаж предметов роскоши и дорогостоящих товаров длительного пользования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на мониторинг социально-экономического положения Росстата.

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За январь—сентябрь часов было продано на 37,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, мобильных телефонов — на 27,9%, ювелирных изделий — на 26,6%, автомобилей — на 24,8%.

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Тенденция к наращиванию покупок техники и драгоценностей начала наблюдаться еще в прошлом году. По данным Росстата, на мобильные телефоны, компьютеры, стиральные машины, автомобили, ювелирные изделия, приходится более 11% всех розничных продаж.

Неопределенность пандемийного времени повлияла на изменение потребительской стратегии россиян, заявил заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Также он отметил ослабление инвестиционного мотива для покупок автомобилей и недвижимости из-за их существенного подорожания.

«Настала очередь бытовой техники (в том числе для обустройства второго загородного жилья, где можно спасаться от напастей), мощных продвинутых гаджетов, которые стали неотъемлемой частью нового пандемийного быта, а также ювелирных изделий, которые могут вырасти в цене на фоне возможного ослабления рубля, да и просто порадовать», — добавил экономист.

Гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук на форуме «Россия зовет!» заявила о наблюдающемся повышенном спросе покупателей на предметы роскоши, дорогостоящую технику и украшения. В то же время россияне экономят на повседневных товарах. По словам Бакальчук, граждане активно покупают шубы, холодильники, стиральные машины и ювелирные изделия.

В массовом сегменте ювелирного рынка наблюдается рост среднего чека покупки, хотя в физическом выражении количество проданных драгоценностей и граммов золотых изделий уменьшилось, отметила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Это обусловлено мотивацией покупателя защитить накопленные или сэкономленные рубли от девальвации валют на фоне неопределенности с перспективами пандемии, считает она. Другой фактор — рост цен на драгоценные металлы, камни и украшения из них.

«В 2021 году цены на готовые изделия выросли на 20–40%. В начале 2020 года 1 г золота 585-й пробы стоил 1500–1600 руб., в конце 2021 года — уже 2600–2700 руб.», — отметила Лебсак-Клейманс.