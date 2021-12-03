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18 минут назад

До 10 миллионов: ипотечникам могут повысить размер страховки

Депутат Госдумы Василий Власов предложил повысить размер страхового возмещения по вкладам россиян, которые выплачивают ипотеку. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на копию письма Власова министру труда Антону Котякову.

До 10 миллионов: ипотечникам могут повысить размер страховки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению депутата, страховые гарантии по банковским вкладам ипотечников необходимо повысить с 1,4 млн до 10 млн рублей. Власов подчеркнул, что увеличенный размер страховки стоит распространить на граждан, «имеющих обязательства по договорам ипотечного кредитования на момент наступления страхового случая».

В 2020 году страховое возмещение по вкладам повысили до 10 млн рублей для части вкладчиков: для людей, на счетах которых оказались средства от продажи жилья, получения наследства, социальных выплат или субсидий, страховые выплаты по возмещению ущерба жизни, здоровью и имуществу, а также выплаты по исполнению решений суда.

Получить возмещение до 10 млн вкладчики могут, если у их банка была отозвана лицензия или введен мораторий на выплаты по вкладам в течение трех месяцев.

Выплата 10-миллионной страховки также распространяется на счета и депозиты для капитального ремонта многоквартирных домов.

Власов отметил, что закон не предусматривает дополнительных гарантий, повышающих страховку для людей, которые выплачивают ипотеку и могут использовать банковские счета в качестве накопительного инструмента на случай потери работы или болезни.

Личный счет,Василий Власов,Госдума,
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