Названы дешевые направления для путешествий на поезде в декабре

В декабре самыми популярными городами для железнодорожных поездок стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Казань. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на сервис OneTwoTrip по итогам мониторинга бронирований.

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Самые бюджетные билеты на поезда россияне могут приобрести из Москвы до Ростова Великого — от 470 рублей и Нижнего Новгорода — от 660 рублей. Чтобы поехать в Санкт-Петербург, придется заплатить как минимум 820 рублей, а в Казань немного больше — 850 рублей. Отправиться из столицы в Чебоксары можно, потратив 940 рублей.

При этом из Санкт-Петербурга самыми дешевыми направлениями стали Москва и Петрозаводск — от 820 рублей и 870 рублей соответственно. Билеты до Нижнего Новгорода обойдутся минимум в 1180 рублей, до Белгорода — в 1400 рублей, до Самары — в 1800 рублей.

Железнодорожное путешествие для туристов с юга, а именно из Краснодара, выгоднее всего совершить в Новороссийск — цена за самый бюджетный билет составляет 410 рублей. До Сочи можно добраться поездом за сумму от 470 рублей, до Минеральных Вод — от 580 рублей. На финальных строчках в топе бюджетных направлений находятся Ростов-на-Дону (от 790 рублей) и Симферополь (от 1250 рублей).

Краснодар же является самым дешевым направлением, если выезжать из Сочи — дорога между двумя городами может обойтись в 470 рублей. Чуть дороже билет будет стоить до Минеральных Вод (от 680). Стоимость путешествия до Ростова-на-Дону начинается от 1110 рублей, до Анапы — от 1200, до Волгограда — от 1660 рублей.

Жители столицы Татарстана могут в декабре бюджетно отправиться в Набережные Челны и Москву — от 660 рублей и от 940 рублей соответственно. Доехать на поезде до Волгограда можно, отдав за билет как минимум 1910 рублей.