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1 час назад

От 5 до 12 тысяч: Россиянам сообщили о специальных выплатах в декабре

В Пенсионном фонде (ПФР) сообщили, что в декабре беременные россиянки смогут получить выплату от 5 до 12 тысяч рублей. Сумма зависит от региона.

От 5 до 12 тысяч: Россиянам сообщили о специальных выплатах в декабре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пособие назначается беременным женщинам, проживающим на территории РФ, вставшим на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения», - говорится на сайте организации.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в ПФР или подать заявление через Госуслуги.

Выплаты начинаются с 12 недели беременности и до месяца родов или прерывания беременности.Если вы подали заявление в течение 30 дней с даты постановки на учет, то деньги выплатят с 6 недели, если позже - с месяца обращения.

Сумма составляет 50% от прожиточного минимума и разнится в зависимости от региона проживания роженицы. Так, на Чукотке беременные получат самую большую выплату в РФ - 12 437 рублей. Наименьшая сумма пособия в Пензенской области - 5 198 рублей.

Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение о выделении дополнительных денежных средств на выплаты ряду граждан.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Правительство РФ,
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