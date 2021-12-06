Главные новогодние салаты существенно подорожали

Оливье и селедка под шубой за год значительно подорожали. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата о средних розничных ценах за октябрь.

В 2021 году оливье на четыре порции обойдется в 416 рублей, что на 15% превышает показатель 2020 года.

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В состав оливье, индекс которого определяет Росстат, входят консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

За год цены выросли на все ингредиенты салата. Меньше всего подорожали консервированные овощи, горошек, вареная колбаса – на 9%. Овощная группа, яйца и майонез выросли в цене гораздо больше. Картофель стал дороже почти на 80%, морковь — на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%.

С селедкой под шубой ситуация схожая. За салатник на четверых россияне заплатят примерно 209 рублей, что на 25% дороже, чем в 2020 году. В состав рецепта Росстата входят соленая сельдь (350 г), картофель (400 г), столовая свекла (350 г), морковь (200 г), куриные яйца (2 шт.), репчатый лук (100 г), майонез (300 г).

За год цены не упали ни на один ингредиент. Наименьший рост коснулся селедки (+11%).

Картофель подорожал почти на 80%, свекла и морковь — на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%.

Пандемия является одним из главных драйвером подорожания продовольствия в мире, заявил изданию директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Сокращение инфляции начнется с нормализацией эпидемиологической ситуации, указал он. Эксперт допускает, что до января-февраля 2022 года она еще будет набирать оборот, после чего начнется спад.

«Активнее цена росла на более дешевую продукцию — изменение ее стоимости не так чувствительно для покупателей, это актуально для всех товаров. Дорогая продукция имеет большую базу, относительно которой растет цена, поэтому увеличение стоимости идет медленнее», — отметил Остапкович.

Цены на овощи значительно выросли в этом году в связи со сложными погодными условиями и ростом себестоимости продукции, подчеркнула глава агентства Fruitnews Ирина Козий.