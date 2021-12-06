Сбер снизил ставку по льготной ипотеке

Сбер снизил ставку по программе «Господдержка 2020» на 0,4 процентных пункта, установив ее на уровне 5,85%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

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«Сегодня мы снижаем на 0,4 п.п. ставки по льготной ипотеке. Мы хотим сохранить возможность для наших клиентов взять ипотечный кредит по выгодным ставкам», - заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Базовая ставка по программе «Господдержка 2020» составляет 6,25%, максимальная сумма кредита – 3 млн рублей, минимальный первоначальный взнос – от 15% стоимости жилья. Для того, чтобы воспользоваться льготной ставкой, заемщики должны иметь первоначальный внос в размере 20% от стоимости квартиры, выбрать электронную регистрацию сделки и застраховать свою жизнь и здоровье.

В Сбере подчеркнули, что сохраняют также проекты субсидирования ставок с застройщиками. Таким образом, квартиры можно купить в ипотеку со ставкой от 0,1% годовых. Найти специальные предложения и подать заявку на ипотечный кредит по низкой ставке можно онлайн на Домклик.

При этом вместе со снижением ставки Сбер предлагает содействие в ускорении заключения сделки при помощи сервиса электронной регистрации. Так, в ноябре 2021 года 86% ипотечных кредитов были оформлены именно с использованием этого сервиса.