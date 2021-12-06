Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
1 час назад

Пенсии повысят: кто получит больше денег в 2022 году

В 2022 году запланировано сразу несколько этапов повышения пенсий, которые коснутся миллионов пенсионеров. В ПФР уточнили, как именно будут выполняться планы по выплате прибавок к пособиям, сообщает АБН.

Пенсии повысят: кто получит больше денег в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 1 января 2022 года в России проиндексируют страховые пенсионные выплаты - сумма вырастет на 5,9%. Позднее, 1 апреля, увеличат и социальную часть пенсии, а величина индексации станет еще выше - 7,7%.

Кроме того, с 1 октября следующего года повысят выплаты военным пенсионерам, а также экс-сотрудникам силовых структур. Сумма индексации пенсий этой категории граждан составит 4,3%.

Вместе с тем поменяются и правила выдачи пенсии. Так, одним из основных нововведений стало освобождение пенсионера от удержаний из выплаты в случае признания его банкротом.

Ранее стало известно, что в конце 2021 года будет принято решение о дополнительной единовременной выплате всем пенсионерам России. Предполагается, что президент Путин выступит с таким предложением на своей ежегодной пресс-конференции. Согласно расчетам и гипотезам экспертов, сумма выплаты может составить 10-15 тысяч рублей.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители