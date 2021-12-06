Пенсии повысят: кто получит больше денег в 2022 году

В 2022 году запланировано сразу несколько этапов повышения пенсий, которые коснутся миллионов пенсионеров. В ПФР уточнили, как именно будут выполняться планы по выплате прибавок к пособиям, сообщает АБН.

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С 1 января 2022 года в России проиндексируют страховые пенсионные выплаты - сумма вырастет на 5,9%. Позднее, 1 апреля, увеличат и социальную часть пенсии, а величина индексации станет еще выше - 7,7%.

Кроме того, с 1 октября следующего года повысят выплаты военным пенсионерам, а также экс-сотрудникам силовых структур. Сумма индексации пенсий этой категории граждан составит 4,3%.

Вместе с тем поменяются и правила выдачи пенсии. Так, одним из основных нововведений стало освобождение пенсионера от удержаний из выплаты в случае признания его банкротом.