Условия выдачи кредитов изменятся с нового года

Банк России предложил тестировать новые финансовые продукты перед их выводом на рынок, а те, что появляются, должны быть понятны потребителю. Банкам могут ограничить выдачу высокорисковых кредитов и запретить некорректную рекламу, вводящую клиентов в заблуждение. «Парламентская газета» разбиралась, что будет с процентными ставками и удастся ли снизить кредитное бремя россиян.

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Цена и ценность

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ЦБ предложил способ избежать появления на рынке финансовых продуктов, несущих разочарование и потерю денег для людей, следует из доклада, опубликованного на сайте финрегулятора 6 декабря. Этот документ не носит директивного характера — регулятор лишь предлагает обсудить вариант, когда участники рынка сами оценивают потребительские риски своих финансовых продуктов перед их выводом на рынок или обновлением. Речь идёт о новых банковских сервисах, страховых продуктах и инвестиционных инструментах.

Важный критерий оценки продукта — вероятность дополнительных расходов, комиссий, потери вложенных средств либо неполучения дохода, предусмотренного условиями договора, отметили в ЦБ. Там предложили вести мониторинг продаж нового продукта, чтобы на ранних стадиях выявлять проблемы и вносить необходимые коррективы. Это, как считается, предотвратит продажу финансовых услуг, которые не несут явной пользы потребителю, а предназначены только для извлечения максимальной прибыли.

Примером финансового продукта, который не несёт пользы потребителю, в ЦБ назвали оформление кредитных карт с небольшой суммой лимита.

Если потребитель вовремя гасит предоставленный ему лимит, банк вносит в его кредитную историю запись, которая улучшает её. Но ценность в данном случае неочевидна, сказано в докладе: возможность распоряжаться средствами отсутствует, поскольку они полностью или частично списываются в качестве платежа за выпуск или годовое обслуживание кредитной карты. Кроме того, добросовестное обслуживание кредитки не гарантирует повышения рейтинга потребителя, но может негативно сказаться на кредитной истории в случае просрочки исполнения обязательств.

Если предложения ЦБ будут приняты, это должно уберечь человека от непродуманных действий, ведь далеко не все умеют правильно читать договоры, сказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В рекламе всегда демонстрируют лучшие стороны того или иного предложения, умалчивая об обратной стороне его ценности, отметил он. Как результат, высокая закредитованность россиян и растущая просрочка по кредитным платежам.

Когда объявят кредитную амнистию

В последнее время банки делают своим клиентам огромное количество предложений по получению кредитных карт. Только за октябрь они выдали 1,61 миллиона кредиток, что на 59 процентов больше, чем за тот же месяц прошлого года, следует из данных Объединённого кредитного бюро, владеющего информацией о 97 процентах банковских заёмщиков.

В то же время, россияне накопили гигантские долги по кредитам. Общий объём задолженности к началу осени достиг 23,6 триллиона рублей, из них один триллион относится к просроченной задолженности. Где-то 7-8 миллионов наших сограждан рискуют столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за невыплаченных вовремя долгов. Судя по данным ассоциации коллекторов (НАПКА), 60 процентов случаев просрочки допускают по потребительским кредитам и 37 процентов — по кредитным картам.

Чтобы снизить долговое бремя, в этом году был принят закон, по которому ЦБ сможет устанавливать ограничения на выдачу кредитов банкам и микрофинансовым организациям (МФО). При рассмотрении документа спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал меры обоснованными. «Мы считаем крайне важным принять изменения, которые позволят защитить наших граждан от попадания в долговую ловушку», — сказал он на пленарном заседании 23 ноября.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, а 6 декабря регулятор опубликовал на своём сайте проект указаний, выдачу каких именно займов могут ограничить. Это беззалоговые кредиты: потребительские, кредитные карты, микрозаймы. К автомобильным и ипотечным кредитам ограничения применяться не будут.

По мнению Анатолия Аксакова, нововведения не повлияют на процентные ставки по кредитам, но заставят банки больше продавать продукты, на которые не распространяются угрозы — кредиты на недвижимость и развитие бизнеса, автокредиты. «Более того, им придётся сделать эти предложения более привлекательными — если не в плане ставки, то по другим параметрам», — добавил парламентарий.

В том, что кредитную нагрузку людей благодаря новым мерам удастся снизить, сомневается зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Если одному банку ограничат выдачу кредитов, то клиенты просто уйдут в другой», — сказал он «Парламентской газете».

Эффективной мерой, по мнению депутата, могла бы стать кредитная амнистия, то есть возможность списания долгов граждан, которые не могут по ним платить и не обладают недвижимостью или другими активами, за счёт которых можно вернуть деньги. «Но в этом случае человек лишается возможности пожизненно получать займы, только если не заплатит по предыдущим кредитам», — прокомментировал Делягин.

Договоры могут стать понятнее

Ещё одно предложение ЦБ касается внедрения ключевых информационных документов — структурированной формы краткого описания сущности финансового продукта. Там должен быть чётко прописан и срок кредитования, и указана реальная процентная ставка.

К слову, на этот момент не раз обращали внимание парламентарии. В ноябре в интервью нашей газете вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв сказал, что «на законодательном уровне должен быть предусмотрен запрет на использование в рекламе кредитных продуктов указания на процентные ставки, отличные от величины полной стоимости кредита».

А первый зампред Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин считает, что предложение ЦБ обязать МФО и банки указывать полную стоимость кредита в рекламе должно помочь восстановить доверие населения к кредитному сектору. Об этом сообщил «СенатИнформ».