Настоящий «Оливье» на четверых оценили в 60 тысяч рублей

Блог «V.T» на платформе «Яндекс.Дзен» рассказал, что «настоящий» салат «Оливье» к новогоднему столу по рецепту 1860-х годов сейчас бы обошелся в 60 тыс. рублей (на четыре персоны). Речь идет о рецепте московского ресторана «Эрмитаж».

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Для приготовления этого оливье потребуется три тушки рябчиков: одна стоит около 700 рублей, три - 2100 рублей.

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Телячий язык – 0,5 килограмма. К примеру, на рынках Дальневосточного федерального округа он стоит по 540 рублей за килограмм, поэтому потратить придется 270 рублей.

Черная паюсная икра – сто граммов. По оценке «V.T», она обойдется в 50 тыс. рублей (осетровая ферма оценивает стоимость килограмма черной икры в 30-50 тыс. рублей).

Один омар либо пять-шесть раков. Первые стоят три тысячи рублей за штуку, вторые - 800 рублей за килограмм. Таким образом, либо три тысячи рублей за омара, либо 400 рублей за 500 граммов раков.

Три свежих огурца обойдутся в среднем в 50 рублей, яйца перепелиные – 150 рублей за десяток, корнишоны – 180 рублей за банку, каперсы – 270 рублей за банку, листовой салат - сто рублей за пучок.

Салат заправляли двумя соусами. Для приготовления одного из них потребуется мясной бульон, винный уксус, томатная паста, перец красный, перец английский, морковь, лук, гвоздика и соль. Для второго - оливковое масло, желтки перепелиных яиц, французская горчица, сахар, соль и винный уксус.

По оценке «V.T», в целом на такой салат пришлось бы потратить 57,5 тыс. рублей.

По подсчетам «Известий» (на основании данных Росстата), современный «Оливье» на четверых в 2021 году обойдется в 416 рублей - это на 15 процентов дороже, чем в 2020 году.

Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) ранее предупреждал россиян о вреде соленых огурцов в «Оливье». Соленые огурцы, по словам ученых, не слишком калорийные, но содержат в себе много солей, из-за чего могут появляться отеки. Кроме того, они пробуждают чрезмерный аппетит.

Главной бедой традиционных салатов для новогоднего стола ученые назвали майонез – «настоящую калорийную бомбу». Его специалисты посоветовали заменить соусом домашнего приготовления, например, смешав оливковое масло, яичный желток, соль, горчицу и лимонный сок.