Банки предложили свои условия по вкладам для малоимущих

В ряде крупных банков считают необходимым установить лимиты на новые депозиты для небогатых граждан до 200-300 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия».

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Так, в «Почта Банке», «Новикомбанке», Абсолют Банке и УБРиР поддерживают предложение Банка России о создании специального банковского вклада для людей с невысокими доходами. В регуляторе считают, что у гражданина может быть только один такой продукт, сумма его должна быть ограничена, а процентная ставка привязана к уровню ключевой или инфляции.

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Что касается условий нового продукта, то управляющий директор по продуктовому портфелю «Пассивы» УБРиР Евгений Вяткин выступил за установление ограничений по сумме вклада до 300 тысяч рублей.

По мнению руководителя службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадия Чаусова, 200 тысяч, или 50% от средней суммы обычных вкладов, является оптимальным порогом для таких продуктов. Зампредседателя правления Абсолют Банка Aнтон Павлов считает, что лимитов по сумме не должно быть. По его мнению, доходность по новому депозиту нужно привязать к ключевой ставке, поскольку уровень инфляции — спорный показатель.

Вместе с тем в ВТБ и «Открытии» заявили, что идею о новом продукте нужно дополнительно проработать. По словам члена правления ВТБ Дмитрия Пьянова, ЦБ следует совместно с банковским сообществом установить параметры спецвклада, в том числе принципы формирования процентной ставки, источники и механизмы госсубсидирования.

В Ассоциации банков России скептически отнеслись к идее создания нового продукта. У большинства малообеспеченных семей проблема не в том, как сберечь деньги, а где их взять, отметил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

«Доходность лучше привязать к уровню инфляции, пересмотр и актуализация которого происходят с регулярной периодичностью раз в месяц. Он больше приближен к реальной ситуации в экономике», — считает РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

В Минэкономразвития заявили, что за последние три года доля полученных доходов от процентов по депозитам физлиц является стабильной и относительно невысокой, а именно 1–1,3 трлн рублей, или 1,7% от совокупных денежных доходов населения.