Аксаков ожидает высокого спроса на спецвклады среди людей с небольшим доходом

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Спрос со стороны людей с невысокими доходами на открытие специального вклада с увеличенным процентом будет повышенным. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я думаю, что как раз за счет увеличения массовости таких вкладов как раз банки могут выиграть. Конечно, они будут подороже, но поскольку их объем будет достаточно большой, благодаря такой повышенной ставке, такому стимулу, банки могут от этого выиграть, потому что число желающих иметь такие вклады может возрасти", - сказал Аксаков, комментируя предложение Банка России создать специальный вклад с повышенным процентом для людей с невысокими доходами.

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Он также выразил согласие с предложенным банкирами размером суммы, ограничивающей размер такого вклада в 200-300 тыс. рублей. По словам Аксакова, вначале обсуждалась цифра 50 тысяч. "Некоторые предлагали 50 тысяч, но оказалось, что таких вкладов там нет, единицы просто", - отметил депутат. Он также считает дискуссионным вопрос о целесообразности обеспечения повышенной ставки из прибыли банков или субсидирования за счет государства. "Это вопрос, требующий дискуссии. Но я думаю, что все-таки, скорее, это должно лечь на кредитные организации", - сказал Аксаков.

О том, будет ли с введением такого специального вклада бремя для "Сбера" слишком тяжелым, Аксаков ответил, что для него нагрузка увеличится, но не так сильно, как может показаться. Таких вкладов, по его мнению, не так много на самом деле. "У нас подавляющее число граждан вообще не имеет вкладов, значительная часть, по крайней мере. Те, кто имеют, это такие небольшие вклады, их тоже не так много. Во-вторых, я знаю, что "Сбер" и так разные программы реализовывает для пенсионеров, то есть, где повышенные вклады для людей старшего возраста, и поэтому, наверное, нагрузка увеличится, но не так сильно, как может предполагаться", - добавил он.