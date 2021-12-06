1,2 млн на двоих: раскрыта стоимость отдыха в Египте

Россиянам предложили отдохнуть в Египте на Новый год за 1 230 726 рублей. Об отдыхе в люксовом отеле Four Seasons Resort в Шарм-эль-Шейхе рассказали в Российской ассоциации туроператоров (АТОР).
«Самый статусный отель на курорте, настоящий люкс европейского уровня. Сервис, питание, инфраструктура – все как любят клиенты международного бренда. Есть собственная яхта, на которой гости совершают прогулки», - говорится в сообщении.
Тур стоимостью 1 230 726 рублей предполагает недельный отдых на двоих с вылетом 29 декабря «Аэрофлотом» и завтраками.
В АТОР отмечают, что россияне традиционно бронируют туры на курорты Египта незадолго до заезда, поэтому пик спроса на новогодние туры прогнозируются на вторую неделю декабря.
30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести новогодние каникулы дома в связи с ситуацией с коронавирусом.