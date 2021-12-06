1,2 млн на двоих: раскрыта стоимость отдыха в Египте

Россиянам предложили отдохнуть в Египте на Новый год за 1 230 726 рублей. Об отдыхе в люксовом отеле Four Seasons Resort в Шарм-эль-Шейхе рассказали в Российской ассоциации туроператоров (АТОР).

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«Самый статусный отель на курорте, настоящий люкс европейского уровня. Сервис, питание, инфраструктура – все как любят клиенты международного бренда. Есть собственная яхта, на которой гости совершают прогулки», - говорится в сообщении.

Тур стоимостью 1 230 726 рублей предполагает недельный отдых на двоих с вылетом 29 декабря «Аэрофлотом» и завтраками.

В АТОР отмечают, что россияне традиционно бронируют туры на курорты Египта незадолго до заезда, поэтому пик спроса на новогодние туры прогнозируются на вторую неделю декабря.