Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда на 2022—2024 годы

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

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Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Совфед одобрил закон «О бюджете Пенсионного фонда России на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».