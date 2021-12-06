Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда на 2022—2024 годы

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Совфед одобрил закон «О бюджете Пенсионного фонда России на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Отмечалось, что доходы ПФР в 2022 году составят 10,032 трлн рублей, в 2023 году — 10,592 трлн, в 2024 году — 11,075 трлн. Расходы — 10,155 трлн, 10,574 трлн и 11,167 трлн рублей соответственно.