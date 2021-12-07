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45 минут назад

Сбер снял ограничения на получение дисконта по ипотеке при подтверждении дохода через ПФР

Сбербанк улучшил условия оформления ипотечного кредита при подтверждении дохода или его части выпиской из Пенсионного фонда России (ПФР). Ставка будет снижена на 0,2 процентных пункта вне зависимости от суммы кредита. Скидка распространяется на готовое жилье.

При заказе онлайн выписки в личном кабинете на сайте Домклик через подтверждённую запись на Госуслугах, клиенту не нужно совершать дополнительных действий, банк сам запросит и получит выписку из ПФР за несколько минут.

Мы стараемся расширять наши программы, которые позволяют заемщикам экономить на покупке жилья в ипотеку. В прошлом месяце мы объявили о скидке на 0,2 п.п. на ипотеку при подтверждении дохода или его части выпиской из ПФР. Но действовало условие, что размер кредита не должен превышать 15 миллионов рублей. Сейчас мы его сняли

Николай Васев

Вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Сбербанк России,
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