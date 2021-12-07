На Украине резко подорожал борщ

Борщ на Украине за год вырос в цене в 2,6 раза, что связано с нестабильной ситуацией в украинском агросекторе. Такие выводы содержатся в опубликованном во вторник аналитическом отчете компании EastFruit.

По данным экспертов, на данный момент оптовые цены на морковь выше прошлогодних в два раза, на лук - в 2,5 раза, на белокочанную капусту и свеклу - в три раза. Единственным ингредиентом, входящим в классический рецепт борща, который за год стал стоить меньше, оказался картофель - средние оптовые цены на него на треть ниже, чем год назад.

По мнению аналитиков, на столь значительное подорожание основных ингредиентов борща повлияло сокращение посевных площадей, которое связано с неблагоприятными погодными условиями. При этом, отмечается в статье, фермеры последние несколько лет расширяли площади под картофель.

Также сократились вложения в выращивание овощей "борщевого набора" из-за снижения прибыльности этих культур на фоне значительного роста цен на зерновые и масличные культуры. При этом, как отмечается в отчете, уровень рисков в выращивании зерновых намного ниже, чем в выращивании лука, свеклы, моркови или капусты.

Кроме того, по мнению экспертов, на выращивание овощей негативно повлияло введение закона о купле и продаже сельхозземли, после чего аграрии были вынуждены скупать землю, направляя на это свободные ресурсы, которые могли бы быть инвестированы в сельскохозяйственное производство.