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1 час назад

В ЮMoney раскрыли способы сэкономить в супермаркете

Руководитель направления карточных продуктов ЮMoney Андрей Васильев в беседе с РИА Новости отметил, что благодаря программам лояльности, скидкам по подписке и оформлению кобрендинговой карты покупки в сетевых супермаркетах могут стать более выгодными.

В ЮMoney раскрыли способы сэкономить в супермаркете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самый очевидный способ сэкономить — завести карту лояльности в супермаркете, где вы чаще всего делаете покупки. Как правило, через такие программы лояльности ритейлеры пытаются установить связь с клиентом и мотивируют его покупать больше. Для этого покупателю отправляют пуш-уведомления и письма с информацией о скидках», — рассказал эксперт.

Васильев отметил, что многие программы работают по схеме «чем больше используется карта, тем больше баллов копится». Баллами можно оплатить покупку полностью или ее существенную часть. Однако проблема заключается в том, что для ощущения выгоды необходимо постоянно покупать продукты в магазине одной сети. Для получения бонусов и гарантии экономии от 5% в месяц стоит обратить внимание на кобрендинговые банковские карты, отметил эксперт.

Еще одним способом экономить на покупке продуктов является использование скидки по подписке. Среди тех, кто предлагает ее оформить, – маркетплейсы, крупные ретейлеры и экосистемы.

Также поиск скидок «по старинке» является хорошим способом сэкономить на покупке продуктов в супермаркетах, добавил Васильев. Это можно делать через специальные приложения и Telegram-каналы, а можно и на сайте конкретного магазина.

«Но выгоднее всего искать скидки на специальных кэшбэк-сервисах — это онлайн-витрины с предложениями от самых разных магазинов, сегодня они есть на многих платформах», — подытожил эксперт.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян заявила, что одним из способов сэкономить при покупке продуктов питания является выбор товаров под собственными марками торговых сетей. Диетолог отметила, что по функциональности продукты, продающиеся под маркой бренда и под маркой торговой сети, фактически не будут отличаться.

Личный счет,Андрей Васильев,РИА Новости,
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