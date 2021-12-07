В ЮMoney раскрыли способы сэкономить в супермаркете

Руководитель направления карточных продуктов ЮMoney Андрей Васильев в беседе с РИА Новости отметил, что благодаря программам лояльности, скидкам по подписке и оформлению кобрендинговой карты покупки в сетевых супермаркетах могут стать более выгодными.

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«Самый очевидный способ сэкономить — завести карту лояльности в супермаркете, где вы чаще всего делаете покупки. Как правило, через такие программы лояльности ритейлеры пытаются установить связь с клиентом и мотивируют его покупать больше. Для этого покупателю отправляют пуш-уведомления и письма с информацией о скидках», — рассказал эксперт.

Васильев отметил, что многие программы работают по схеме «чем больше используется карта, тем больше баллов копится». Баллами можно оплатить покупку полностью или ее существенную часть. Однако проблема заключается в том, что для ощущения выгоды необходимо постоянно покупать продукты в магазине одной сети. Для получения бонусов и гарантии экономии от 5% в месяц стоит обратить внимание на кобрендинговые банковские карты, отметил эксперт.

Еще одним способом экономить на покупке продуктов является использование скидки по подписке. Среди тех, кто предлагает ее оформить, – маркетплейсы, крупные ретейлеры и экосистемы.

Также поиск скидок «по старинке» является хорошим способом сэкономить на покупке продуктов в супермаркетах, добавил Васильев. Это можно делать через специальные приложения и Telegram-каналы, а можно и на сайте конкретного магазина.

«Но выгоднее всего искать скидки на специальных кэшбэк-сервисах — это онлайн-витрины с предложениями от самых разных магазинов, сегодня они есть на многих платформах», — подытожил эксперт.