Минтруд подготовил предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров и тем самым выполнил поручение президента страны. Об этом заявил глава министерства Антон Котяков в ходе правительственного часа в Госдуме, передает РИА Новости.
По его словам, в рамках принятого бюджета предусматривается индексация пенсий на 5,9%, однако уровень инфляция по итогам года будет немного выше.
«Сейчас в рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов... дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я думаю, что будут приняты соответствующие решения», – сказал Котяков.
В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости придерживаться принципа индексации пенсий быстрее инфляции.
Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2022 года поменяется порядок выплаты пенсий и контроля за их начислением. Соответствующие правила ранее утвердил Минтруд. Теперь выплачивать и доставлять пенсию на территории, на которой введен режим ЧС независимо от его характера — федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального, смогут раньше текущего месяца. Для этого пенсионер будет должен написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд России (ПФР).
Ранее сообщалось, что в 2022 году в России запланировано сразу несколько этапов повышения пенсий. Так, с 1 января 2022 года страховые пенсионные выплаты проиндексируют на 5,9%. 1 апреля повысят социальную часть пенсии, индексация составит 7,7%. Кроме того, с 1 октября ожидается увеличение выплат военным пенсионерам, а также экс-сотрудникам силовых структур. Сумма индексации пенсий этой категории граждан достигнет 4,3%.