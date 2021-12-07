Минтруд подготовил предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров и тем самым выполнил поручение президента страны. Об этом заявил глава министерства Антон Котяков в ходе правительственного часа в Госдуме, передает РИА Новости.

По его словам, в рамках принятого бюджета предусматривается индексация пенсий на 5,9%, однако уровень инфляция по итогам года будет немного выше.

«Сейчас в рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов... дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я думаю, что будут приняты соответствующие решения», – сказал Котяков.

В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости придерживаться принципа индексации пенсий быстрее инфляции.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2022 года поменяется порядок выплаты пенсий и контроля за их начислением. Соответствующие правила ранее утвердил Минтруд. Теперь выплачивать и доставлять пенсию на территории, на которой введен режим ЧС независимо от его характера — федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального, смогут раньше текущего месяца. Для этого пенсионер будет должен написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд России (ПФР).