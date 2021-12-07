Госдума поддержала индексацию маткапитала

Сегодня депутаты Госдумы России в третьем чтении приняли поправки, предусматривающие в 2022 году индексацию материнского капитала по фактической инфляции. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

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Размер маткапитала на первого ребенка в 2021 году составил 483 882 рубля. При рождении второго он вырастает на 155 550 руб. Всего за двоих детей семья получит 639 432 рубля.

Сейчас материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Президент РФ Владимир Путин, выступая 12 октября перед депутатами Госдумы, предложил индексировать его по фактической инфляции.

«Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством Российской Федерации», - отмечается в тексте законопроекта.

По словам зампреда правительства Татьяны Голиковой, с учетом инфляции размер маткапитала в 2022 году в случае рождения или усыновления первого ребенка составит 503 237 рублей, а в случае рождения второго и последующих детей — 665 009 рублей.