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37 минут назад

Экономист предложил простой способ поднять зарплаты россиянам

Поднять зарплаты работников частных предприятий можно, восстановив полномочия профсоюзов. Такое мнение высказали «Ура.ру» доктор экономических наук Геннадий Алпатов и кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Экономист предложил простой способ поднять зарплаты россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самым действенным способом является самоорганизация рабочего класса в профсоюзы», - считает Алпатов.

Он рекомендовал изменить законодательство, отметив, что существующий закон о профсоюзах не наделяет их достаточными полномочиями.

«Если мы дадим профсоюзам право на забастовку более простым способом, чем сейчас, тогда возникнет институциональный контроль без участия государства», - отметил экономист.

Он также рекомендовал не допускать руководителей любых уровней до членства в профсоюзах, с тем чтобы организация отстаивала права исключительно простых работников.

Михаил Беляев добавил, что профсоюзы призваны служить посредниками в урегулировании вопросов заработной платы между рабочими и работодателями. По его словам, алгоритм действий профсоюзов давно прописан – «нужно взять томик с полки, плюнуть на пальчик и полистать».

Ранее во вторник, 7 декабря, президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поставил задачу добиться роста реальных доходов граждан в 2022 году не ниже 2,5%.

Личный счет,Михаил Беляев,Владимир Путин,
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