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45 минут назад

Владельцев долларов «кинут»: эксперт заявил о ликвидации валюты

По мнению экономиста Валентина Катасонова, введение в США цифровой валюты может привести к ликвидации доллара в привычном виде и оставить без сбережений тех, кто хранит их в американской валюте. Об этом пишет DEITA.RU.

Владельцев долларов «кинут»: эксперт заявил о ликвидации валюты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт выразил уверенность, что доллар в его нынешнем виде «уже не жилец», а руководство США планирует «кинуть» тех людей, которые доверяют американской валюте, имеют счета в долларах или наличные «под матрасом».

«Могильщиком» доллара, по словам Валентина Катасонова, станут цифровые деньги, выпуск которых может начаться в США уже в следующем году. При этом их нельзя будет получить в обмен на старые доллары, считает эксперт.

Таким образом, с помощью перехода на цифровую валюту, мировая элита намерена обнулить пирамиду долларовых долгов, которая строилась с момента образования Федеральной резервной системы США в 1913 году.

Ранее Валентин Катасонов назвал главной проблемой современной финансовой системы государственный долг США. Потолок американского госдолга можно увеличивать, принимая поправки к законам, но процент, который необходимо платить каждый месяц, остается нерешаемой проблемой, подчеркнул он.

В свою очередь экономист Михаил Хазин предупредил россиян, что избежать скорой финансовой катастрофы уже невозможно, так как политика количественного смягчения руководства США неизбежно придет к обвалу на фондовых рынках.

Личный счет,Валентин Катасонов,Михаил Хазин,ФРС,РИА "Дейта",
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