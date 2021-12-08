Владельцев долларов «кинут»: эксперт заявил о ликвидации валюты

По мнению экономиста Валентина Катасонова, введение в США цифровой валюты может привести к ликвидации доллара в привычном виде и оставить без сбережений тех, кто хранит их в американской валюте. Об этом пишет DEITA.RU.

Эксперт выразил уверенность, что доллар в его нынешнем виде «уже не жилец», а руководство США планирует «кинуть» тех людей, которые доверяют американской валюте, имеют счета в долларах или наличные «под матрасом».

«Могильщиком» доллара, по словам Валентина Катасонова, станут цифровые деньги, выпуск которых может начаться в США уже в следующем году. При этом их нельзя будет получить в обмен на старые доллары, считает эксперт.

Таким образом, с помощью перехода на цифровую валюту, мировая элита намерена обнулить пирамиду долларовых долгов, которая строилась с момента образования Федеральной резервной системы США в 1913 году.

Ранее Валентин Катасонов назвал главной проблемой современной финансовой системы государственный долг США. Потолок американского госдолга можно увеличивать, принимая поправки к законам, но процент, который необходимо платить каждый месяц, остается нерешаемой проблемой, подчеркнул он.