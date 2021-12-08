Минтруд разъяснил нюансы получения пенсионных накоплений

Пенсионные накопления формируются у россиян, которые родились в 1967 году и позже. Женщины могут получить накопления в 55 лет, мужчины – в 60. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.

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Там рассказали, какие выплаты могут получить граждане с пенсионными накоплениями. Речь, в частности, идет о единовременном платеже для тех, у кого расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии.

Если пенсии формировались за счет взносов по программе государственного софинансирования или средств материнского капитала, переведенного на счет ПФР, то гражданам могут начислять срочную пенсионную выплату ежемесячно в течение 10 лет или дольше на усмотрение получателя.

Еще одной ежемесячной выплатой является накопительная пенсия, которая устанавливается, если ее размер составляет больше 5% по отношению к сумме страховой пенсии по старости.

Во «ВНИИ труда» отметили, что за оформлением пенсионных накоплений гражданам следует обращаться в Пенсионный фонд России или в НПФ, если человек перевел накопления в негосударственный фонд. В случае смерти гражданина до установления ему накопительной пенсии пенсионные накопления выплачивают правопреемникам умершего.

«Для этого правопреемникам необходимо обратиться к страховщику, у которого формировались накопления – ПФР или НПФ», – заявили во «ВНИИ труда».