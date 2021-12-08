Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 74.14EUR 83.71
Войти в почту
41 минуту назад

Минтруд разъяснил нюансы получения пенсионных накоплений

Пенсионные накопления формируются у россиян, которые родились в 1967 году и позже. Женщины могут получить накопления в 55 лет, мужчины – в 60. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.

Минтруд разъяснил нюансы получения пенсионных накоплений
Фото: ТАССТАСС

Там рассказали, какие выплаты могут получить граждане с пенсионными накоплениями. Речь, в частности, идет о единовременном платеже для тех, у кого расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии.

Если пенсии формировались за счет взносов по программе государственного софинансирования или средств материнского капитала, переведенного на счет ПФР, то гражданам могут начислять срочную пенсионную выплату ежемесячно в течение 10 лет или дольше на усмотрение получателя.

Еще одной ежемесячной выплатой является накопительная пенсия, которая устанавливается, если ее размер составляет больше 5% по отношению к сумме страховой пенсии по старости.

Во «ВНИИ труда» отметили, что за оформлением пенсионных накоплений гражданам следует обращаться в Пенсионный фонд России или в НПФ, если человек перевел накопления в негосударственный фонд. В случае смерти гражданина до установления ему накопительной пенсии пенсионные накопления выплачивают правопреемникам умершего.

«Для этого правопреемникам необходимо обратиться к страховщику, у которого формировались накопления – ПФР или НПФ», – заявили во «ВНИИ труда».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России пенсионные накопления разрешили оформлять через заявку на портале госуслуг. По его словам, пенсионные накопления позволят оформлять дистанционно застрахованным лицам. В большинстве случаев россиянам не придется посещать Пенсионный фонд или отправлять бумаги по почте. Благодаря этому процедура упростится, а время получения единовременной выплаты сократится.

Личный счет,Михаил Мишустин,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители