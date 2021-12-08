Определена выгодная стратегия при торговле валютой

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский считает, что способ заработать на колебаниях валют больше подходит опытным трейдерам. Простым же гражданам нужно знать несколько важных правил. О них эксперт рассказал агентству «Прайм».

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Первое – на бирже курс гораздо выгоднее, чем в обменниках, и это, как отмечает эксперт, не зависит от валюты. Чем менее востребованы наличные деньги определенной страны в России, тем хуже для покупателя будет курс, объяснил Переславский.

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«То есть для спекуляций с валютой в любом случае нужно заводить брокерский счет, да и в целом через него курс будет куда лучше, чем в кассе банка, это можно использовать даже при туристических поездках, где требуется валюта», — отметил он.

Второй момент – существует два варианта торговли валютой: первый – долгосрочный, второй – на краткосрочных колебаниях, чаще всего – внутри дня. Для выбора второго варианта требуются большие знания технического анализа, постоянное отслеживание котировок, учет макроданных, которые выходят каждый день, подчеркнул Переславский.

Долгосрочный вариант является «куда интереснее», отметил эксперт. Это обусловлено тем, что он основан на предположениях о дальнейшей политической ситуации, раскладе на сырьевом рынке, движении фондовых индексов.

«Примеры больших заработков довольно свежи – 2014 год, когда доллар в моменте подорожал в 2,5 раза к рублю, 2020 год, когда рубль также опускался до 80 рублей за доллар, колебания этого года, когда из-за одной публикации доллар подорожал на 6 рублей за неделю, экономическая катастрофа в Турции – за этот года лира упала в 2 раза к доллару и в полтора – к рублю», — отметил эксперт.

Однако он предупредил, что даже для долгосрочного инвестирования нужны знания и необходим анализ ситуации.