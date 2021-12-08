Почта "СОЮЗа": Может ли россиянин поменять старые белорусские деньги на новые

Кошелек

Может ли россиянин поменять старые белорусские деньги на новые?

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"Моя бабушка - белоруска переехала к нам в Россию. Разбирали ее вещи и обнаружили белорусские деньги старого образца. Планирую в скором времени поездку в Беларусь. Могу ли я обменять их на новые купюры и какова комиссия? Сергей Г.".

Можете, но нужно поторопиться. Национальный банк Беларуси на своем сайте напоминает, что в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. N 450 "О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь" 1 июля 2016 года проведена деноминация официальной денежной единицы - белорусского рубля.

С 1 июля 2016 года в обращение выпущены семь номиналов новых банкнот образца 2009 года - 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей и восемь номиналов монет - 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля. Поэтому 31 декабря 2021 года завершается период обмена банкнот белорусских рублей образца 2000 года.

С 1 января 2022 года банкноты номиналом 100, 500, 1000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 белорусских рублей образца 2000 года будут считаться недействительными (утратившими силу законного платежного средства).

В настоящее время указанные номиналы банкнот можно обменять на банкноты и монеты образца 2009 года в кассах Национального банка без ограничений и без взимания вознаграждения. Обмен осуществляется в соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года. Кассы Национального банка расположены в городе Минске по ул. Толстого, 6. Режим работы касс: понедельник - четверг с 9.00 до 16.00 часов, пятница - с 9.00 до 15.00 часов, суббота и воскресенье - выходные дни.

Правила

Как белорусу в России получить биометрические документы?

"Вышла замуж за россиянина, взяла его фамилию и буду менять документы. Могу ли я в России оформить биометрический белорусский паспорт? Галина П.".

С 1 сентября вступил в силу Указ Президента Беларуси от 16 марта 2021 г. N 107, в соответствии с которым будет осуществляться выдача (биометрических) идентификационных карточек и биометрических паспортов.

На сайте Посольства Беларуси в России сказано, что оно продолжит выдачу и обмен паспортов для постоянного проживания за пределами РБ; обмен паспортов проживающим в РБ и выехавшим за пределы Беларуси для временного пребывания; однократное продление срока действия паспорта гражданина РБ, постоянно проживающего в Беларуси.

Биометрический паспорт может быть выдан только при наличии идентификационной карты либо при одновременной подаче документов на оформление идентификационной карты и биометрического паспорта. Гражданам, документированным паспортами для постоянного проживания за пределами Беларуси (серии РР) и состоящим на постоянном консульском учете в Посольстве Беларуси в России, выдача идентификационной карты и биометрического паспорта впервые будет осуществляться в Посольстве.

Гражданам, не оформившим постоянное проживание за пределами Беларуси и документированным паспортами "внутренней серии", выдача идентификационной карты и биометрического паспорта впервые будет осуществляться подразделением по гражданству и миграции по месту регистрации гражданина по месту жительства в Беларуси.

Ставки сбора за выдачу (обмен) идентификационной карты составляют 25 евро, за выдачу (обмен) биометрического паспорта гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, - 40 евро, иным гражданам - 100 евро. Гражданин может иметь не более двух биометрических паспортов.

Финансы

Будут ли в России выплачивать компенсации по вкладам СССР?

"Мои пожилые родители вместе со мной проживают в Беларуси. У родителей в советское время был вклад в Сбербанке. Недавно мама из новостей узнала, что в России начнут выплачивать компенсацию по советским вкладам. Так ли это? Алла Евгеньевна Ч.".

Ваша мама неправильно поняла информацию. Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о продлении до 1 января 2025 года приостановки выплаты в полном объеме компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке (Федеральный закон от 29.11.2021 N 386-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О приостановлении действия Федерального закона "О базовой стоимости необходимого социального набора").

В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации государственного страхования РФ и государственные бумаги СССР и РСФСР.

Согласно документу, восстановление сбережений должно осуществляться путем их перевода в целевые долговые обязательства РФ с использованием так называемого долгового рубля.