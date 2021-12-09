Помощникам депутатов доплатят 761,4 миллиона рублей

На увеличение зарплат помощникам депутатов в 2022 году из бюджета выделят дополнительные 761,4 миллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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По информации издания, общий фонд оплаты труда помощников сенаторов и депутатов увеличится с 300 до 387 тысяч рублей. Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 января 2022 года. Если его примут, то в 2023 году на увеличение заработной платы помощников депутатов будет выделено 794,8 миллиона рублей, а в 2024-м — 822,4 миллиона рублей.

Уточняется, что у каждого сенатора и депутата может быть до семи помощников, не более двух могут работать в парламенте, остальные должны быть задействованы в регионе. Парламентарии самостоятельно определяют размер оплаты каждому помощнику.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал, что размер заработной платы помощников в настоящий момент составляет менее 30 тысяч рублей. Он пояснил, что вопрос их зарплаты регулярно поднимается, так как крайне сложно найти специалиста в Москве за такое денежное вознаграждение.