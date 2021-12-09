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33 минуты назад

На увеличение зарплат помощникам депутатов выделят 761 миллион рублей

На увеличение зарплат помощникам депутатов в 2022 году из бюджета выделят дополнительные 761,4 миллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Помощникам депутатов доплатят 761,4 миллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, общий фонд оплаты труда помощников сенаторов и депутатов увеличится с 300 до 387 тысяч рублей. Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 января 2022 года. Если его примут, то в 2023 году на увеличение заработной платы помощников депутатов будет выделено 794,8 миллиона рублей, а в 2024-м — 822,4 миллиона рублей.

Уточняется, что у каждого сенатора и депутата может быть до семи помощников, не более двух могут работать в парламенте, остальные должны быть задействованы в регионе. Парламентарии самостоятельно определяют размер оплаты каждому помощнику.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал, что размер заработной платы помощников в настоящий момент составляет менее 30 тысяч рублей. Он пояснил, что вопрос их зарплаты регулярно поднимается, так как крайне сложно найти специалиста в Москве за такое денежное вознаграждение.

Другой собеседник издания в Госдуме сообщил, что у депутатов в подчинении меньше семи помощников. Зарплата между ними распределяется так: около 180 тысяч рублей на двух московских и по 40 тысяч рублей на трех региональных работников.

Личный счет,Ярослав Нилов,ЛДПР,Госдума,
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